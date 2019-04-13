شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وفد جنوب إفريقيا يشيد بملعب وإنشاءات نادى إيروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص وفد رسمي من منتخب جنوب إفريقيا، على زيارة نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، والذي سيستضيف تدريباته في بطولة أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتواجد في الوفد كلا من ايرسموس رئيس البعثة، وبارنير المدير الإداري للمنتخب، وموليفي مساعد المدرب، ومرافق البعثة أحمد ربيع، بجانب عصام عبدالرحمن، مسئول من اتحاد الكرة المصري.

وحرص اللواء نبيل سلامة، رئيس مجلس الإدارة و زكريا محي الدين، نائب رئيس النادي، وهشام يكن المدير الفني للفريق الأول، وأعضاء الجهاز الفني بالكامل، و كابتن طيار، خالد رفعت، عضو لجنة الكرة بالنادي ومستشار التسويق، على مرافقة الوفد.

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ومن جانبه أشاد وفد جنوب إفريقيا بأرضية الملعب الذي سيستضيف تدريبات الفريق، وغرف خلع الملابس والمكاتب الخاصة بالجهاز الفني وصالة الجيمانزيوم.

جدير بالذكر أن منتخب جنوب إفريقيا وقع في المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.