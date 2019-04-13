شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلى قبل مباراة صن داونز: التشجيع الأهلاوى ليس له مثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلى، عن سعادته بالجماهير الحمراء وتشجعيها الملحمى للقلعة الحمراء خلال ذهابهم لاستاد برج العرب، قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وقال قنديل، "أعظم جمهور فى الكون الملحمة الأهلاوية والتشجيع الأهلاوى الذى ليس له مثيل يملأ الآن طريق مصر إسكندرية بخلاف الآلاف حول استاد برج العرب".

طارق قنديل ويستضيف الأهلى نظيره ماميلودى صن داونز، مساء اليوم السبت، فى السادسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلى اللقاء وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضى وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.

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