سوبر كورة.. جماهير الأهلى تتحدى الشمس فى برج العرب: ننتظر ريمونتادا تاريخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدت جماهير الأهلى حرارة الشمس العالية وبدأت التوافد على مدرجات استاد برج العرب، قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، فى السادسة مساء فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. وبدأت هتافات جماهير المارد الأحمر فى المدرجات مطالبة اللاعبين بريمونتادا تاريخية تمحو ما حدث فى جنوب أفريقيا. Advertisements

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