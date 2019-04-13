شكرا لقرائتكم خبر عن جمل فنية وتكتيكية فى المران الختامى للإسماعيلى استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته، عصر اليوم، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

بدأ المران بالجرى الخفيف حول الملعب قبل أن يخوض لاعبو الفريق عمليات الإحماء تحت إشراف البرازيلى “كارلوس هينريكى” مخطط الأحمال.

وقسم الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى اللاعبين لمجموعتين، وخاضت المجموعة الأولى تدريبات على التسليم والتسلم تحت ضغط، بينما خاض لاعبو المجموعة الثانية تدريبات على الكرات العرضية وكيفية استغلالها فى ترجمتها لأهداف.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين وحرص المدير الفنى على إيقافها عدة مرات.