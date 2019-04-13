سوبر كورة.. ماذا قال مدرب صن داونز للاعبيه فى محاضرة الأتوبيس؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، محاضرة أخيرة مع لاعبى فريقه فى الأتوبيس قبل التوجه لملعب برج العرب، استعداداً لمواجهة الأهلى فى السادسة مساءً فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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