محمد ياسين يتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للسلاح فى بولندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد ياسين، لاعب المنتخب الوطنى لسيف المبارزة ناشئين، لدور الـ 16 بكأس العالم المقامة فى بولندا بالفوز على لاعب رومانيا بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 32 . كان ياسين تأهل إلى دور الـ 32 بالفوز على لاعب لاتفيا فى دور الـ 64 بنتيجة 15 /5 ، ومن المقرر أن تختتم منافسات هذه البطولة بمسابقة فرق سيف المبارزة . يرأس بعثة منتخب مصر فى هذه البطولة عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح .

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