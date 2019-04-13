شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يهزم صن دوانز فى المسابقة المحلية قبل موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى لمواجهة قوية وحاسمة حينما يلتقى ماميلودى صن دوانز، بطل جنوب أفريقيا، فى السادسة مساء اليوم، السبت، بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر لتعويض الخسارة الثقيلة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب بخماسية دون رد، وهى الهزيمة الأكبر فى تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأفريقية.

وبنظرة بسيطة على ما قدمه الفريقان فى المسابقة المحلية هذا الموسم نجد أن بطل مصر يتفوق بالأرقام على ممثل جنوب أفريقيا، وهو ما نرصده فى السطور التالية..

الأهلى يحتل المركز الأول فى الدورى المصرى

لعب 25 مباراة

عدد النقاط 58

فاز فى 18

تعادل فى 4

خسر فى 3

سجل لاعبوه 42

تلقت شباكه 16

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صن دوانز يحتل المركز الثانى فى الدورى الجنوب أفريقى

لعب 24 مباراة

عدد النقاط 44

فاز فى 11

تعادل فى 11

خسر فى 2

سجل لاعبيه 30

تلقت شباكه 18