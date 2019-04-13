الزمالك "الأبيض" يصطدم بأغادير "الأحمر" فى موقعة الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى الزمالك فى مواجهة حسنية أغادير المغربى زيه التقليدى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدا الأحد على استاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع، فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهى لقاء الذهاب فى المغرب بالتعادل السلبى.
وبذلك سيخوض الزمالك المباراة بقميصه الأساسى باللون الأبيض فى حين يرتدى حارس مرماه زيه باللون البنفسجى، وفى المقابل يرتدى حسنية أغادير زيه باللون الأحمر ويرتدى حارس المرمى زيه باللون الأسود.
ويدير مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى طاقم تحكيم أنجولى يقوده هيلدر مارتنيز، ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دى أوسانشى لوبيز حكم ثانى والحكم الرابع جواو أمادو جوما.
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