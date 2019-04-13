kora hd بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز kora star كورة أون لاين الأهلي وصن داونز كورة لايف هاي كورة...

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ويلعب النادي الأهلي المباراة من أجل تعويض الهزيمة التي تلقاها في جنوب إفريقيا من صن داونز ويلعب الأهلي بعد تمرينه على الكرات الثابتة ضربات الجزاء