يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز بث مباشر| الاسطورة livehd7 ماتش Ahly يوتيوب بدون تقطيع bein...

تابع لايف اليوم مشاهدة مباراة الاهلى وماميلودي صن داونز بث مباشر السبت 13 أبريل 2019، فى اطار مباريات دوري ابطال افريقيا، مباراة العودة لدور الثمانية، المباراة ستقام فى مدينة الاسكندرية على استاد برج العرب، و قد تم السماح من الجهات الأمنية بحضور ثلاثين ألف متفرج المباراة، لشد أزر اللاعبين اليوم، الأهلى تلقى هزيمة ثقيلة فى مباراة الذهاب بخمسة أهداف نظيفة، و بالرغم من صعوبة اللقاء الا أنا مشجعى الفانلة الحمراء لديهم الثقة الكاملة فى فريقهم لبذل مافى وسعهم لتحقيق الفوز.

kora online مباراة الأهلى اليوم بث مباشر

مباراة الاهلى وماميلودي صن داونز اليوم السبت 13 ابريل سوف تنطلق فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة و الدوحة ، الثامنة مساء بتوقيت دبى.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم

مباراة الاهلى وماميلودي صن داونز اليوم ستكون مذاعة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق أحمد عبده.

تشكيل الاهلى المتوقع

تشكيل الاهلى

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، رمضان صبحى، جونيور أجاى

خط الهجوم: ناصر ماهر ومروان محسن

سنضع لكم روابط البث قبل اللقاء

حسابات تأهل النادي الأهلي اليوم الى دور الاربعة

انتهت مباراة الذهاب بفوز صنداونز على الأهلي 5/0 و لكى يتمكن الاهلى من التأهل إلى دور الأربعة عليه إما الفوز بستة أهداف نظيفة، أو الفوز بخمسة أهداف نظيفة و اللجوء إلى ركلات الترجيح، و يتأهلى الأهلى فى حالة فوزه 7/1أو 8/2، لكن الفوز 6/1 تعطى الأفضلية لصنداونز.