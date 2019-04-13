دقيقة بدقيقةريمونتادة الأهلي| تابع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 13-4-2019 “مباراة...

تترقب جماهير كرة القدم المصرية بعد قليل المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين الأهلي المصري ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مباريات الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة في مهمة تكاد تكون شبه مستحيلة، ولكن جماهير المارد الأحمر في كل مكان بالوطن العربي ينتظرون من لاعبي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل ورد اعتبار كل من يحب ويرتدي الفانلة الحمراء في جميع بلدان الوطن العرب والثأر للقلعة الحمراء، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة المباراة.

مباراة الأهلي وصن داونز

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين السبت الماضي بجنوب أفريقيا قد انتهت بفوز تاريخي للفريق الجنوب أفريقي بنتيجة 5/0 في مفاجأة غير متوقعة بالمرة، وأصبح لاعبي الأهلي مطالبون اليوم بإحراز ست أهداف لكي يضمنوا التأهل إلى المربع الذهبي، ويعول جماهير الأهلي في هذه المباراة على ريمونتادا تاريخية من لاعبي الفريق الأحمر، كما يعول جماهير القلعة الحمراء على لاعبي الأهلي ذات الخبرة الكبيرة مثل حسام عاشور ووليد سليمان.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة لها

يستضيف الأهلي المصري صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2019 على أرضية ملعب برج العرب في حضور ما يقرب من 60 ألف متفرج، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2، وكذلك ستذاع المباراة عبر القناة الثانية المصرية الأرضية.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم مباشر

مع انطلاق اللقاء سوف نتابع معكم نتيجة المباراة دقيقة بدقيقة.