تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت إياب ربع نهائي أبطال افريقيا – تفاصيل...

يستضيف النادي الأهلي المصري اليوم السبت، نظيره نادي صن داونز الجنوب الأفريقي، في إطار إياب الدور الربع نهائي من دوري أبطال افريقيا دور الـ 8 موسم 2018-2019، في ظل استعدادات قوية يوليها الفريق الأحمر، في لقاءه الهام والمصيري اليوم المقرر اقامته على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء اللقاء في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الرياض، وهي مباراة الإياب، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في دور الثمانية من البطولة القارية بهزيمة كبيرة للأهلي وهي خماسية نظيفة يوم السبت الماضي، والتي أقيمت على ملعب استاد لوكاس موريبي في بريتوريا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

مباراة الأهلي وصن داونز، مذاعة على شاشة القناة المشفرة beIN SPORTS HD 1، المالكة حصرياً لحق إذاعة مباراة البطولة، ويمكن التعرف على تردداتها من هنا، والمباراة من تعليق أحمد عبده.

يتواجد الأهلي منذ أمس الجمعة، في معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية استعداداً لمباراة اليوم، مع الأخذ في الإعتبار مدى مصيرية مباراة اليوم وصعوبتها أمام نظيريه الأفريقي في إطار مشواره في بطولة دوري أبطال افريقيا، فمباراة الإياب بمثابة رد الإعتبار للأهلي بعد الخسارة الفادحة في لقاء الذهاب.

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حيث يحتاج الأهلي في مباراة اليوم للفوز بستة أهداف على الأقل، ولا شرط بديل عن ذلك لضمان خطف بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

تشكيل الأهلي اليوم أمام صن داونز

كشفت التدريبات الختامية التي أولاها المدير الفني للنادي الأهلي الأوروجوياني مارتن لاسارتي، تشكيل الفريق اليوم في مباراة الإياب أمام صان داونز، والتي هي كالتالي:-