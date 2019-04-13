beIN لايف: بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت الجديد Yalla Shoot كورة ستار لايف رابط مشاهدة...

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة أون لاين kora live الأهلي بث مباشر بجودات مختلفة، يلتقي فريق الأهلي اليوم في مهمة شبه مستحيله مرتقبة من كل الجماهير حين يستضيف نادي صن داونز الجنوب افريقي على ملعب برج العرب في حضور جماهيري يقدر كما تم السماح له من الجهات الأمنية ب 30 ألف مناصر ليس لهم مهمة سوى دعم اللاعبين بالتشجيع المتواصل في هذه المباراة.

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة ستار يلا شوت، بث مباشر الاهلي اليوم كورة أون لاين بث مباشر الاهلي وصن داونز بدون تقطيع، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة حيث سيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات bein sport بالاضافة للقناة الأرضية المصرية الثانية وقناة النيل للرياضة للبث الأرضي، ويسعى الأهلي في مهمته الصعبة للغاية استغلال كافة الفرص التي ستتاح له للتسجيل حتى أنصاف الفرص ليتمكن من تسجبل فارق 6 أهداف.

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بث مباشر الاهلي وصن داونز يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر الاهلي وصن داونز بث مباشر مباراة الاهلي كورة لايف يوتيوب، وكان مدرب الفريق الجنوب افريقي تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء موضحا أنه جاء لمصر راغبا لعب مباراة كرة قدم أي أن فريقه لن يعتمد على الدفاع وربما يستطيع تحقيق الفوز هنا مرة أخرى حيث الفوز على أكبر نادي في افريقيا ليس بالشئ السهل ورفض الحديث عن نقاط ضعف الأهلي.

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يستمر توافد جماهير النادي الأهلي على بوابات الدخول لملعب برج العرب للمباراة حيث شارفت مدرجات الدرجة الثالثة شمال والثانية على الامتلاء في ظل حضور جماهيري جيد، ويترقب الجميع الآن تشكيل مارتن لاسارتي في مباراة اليوم هل سيظل معتمدا على نفس خطة اللعب أم سيفاجئ الكثير بتغيرها.

تشكيل مارتن لاسارتي للمباراة التي من الممكن أن تكون تاريخية، يبدأ في حراسة المرمى الشناوي، وأمامه رباعي معلول وأيمن أشرف وياسر ابراهيم وفتحي، وثنائي الارتكاز عاشو والسولية، وثلاثي هجومي من أجايي والشحات ورمضان صبحي ومهاجم وليد أزارو وسادت علامات الغضب على كثير من جماهير الأهلي بعد عدم اشراك حمدي فتحي أساسيا