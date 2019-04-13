نقدم لك توقيت مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والقنوات الناقلة لها دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث يواجه النادي الأهلي في لقاءه القادم نادي صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء العودة من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، يدخل النادي الأهلي المباراة طمعاً في تحقيق أي نتيجة إيجابية ترد له اعتباره بعد هزيمته بنتيجة كبيرة في جنوب أفريقيا 5-0 وأصبح أمل الفريق في التأهل لدور نصف النهائي أشبه بالمستحيل، كان النادي الأهلي قد تأهل متصدراً لمجموعته برصيد 10 نقاط، بينما نادي صن داونز الجنوب أفريقي فقد تأهل ثانياً لمجموعته خلف الوداد البيضاوي المغربي.

توقيت مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والقنوات الناقلة لها دوري أبطال أفريقيا 2019

نعرض لكم توقيت مباراة الأهلي وصن داونز، حيث يخوض الأهلي لقاءه اليوم أمام نادي صن داونز في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب برج العرب، وتقام المباراة اليوم السبت الموافق 13-4-2019، في تمام الساعة 18:00 عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت المشفرة، كل تمنياتنا بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة الأهلي x صن داونز 13-4-2019 18:00 بتوقيت القاهرة برج العرب بالقاهرة بي إن سبورت المشفرة

تشكيل الأهلي المتوقع للقاء

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. خط الدفاع : ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول،محمد هاني.

: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول،محمد هاني. منتصف الملعب : حسام عاشور، عمرو السولية، أجايي، رمضان صبحي، ناصر ماهر.

: حسام عاشور، عمرو السولية، أجايي، رمضان صبحي، ناصر ماهر. الهجوم: مروان محسن.

اَخر أخبار النادي الأهلي

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على قيد الثلاثي رمضان صبحي، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، إلى قائمة الأهلي الأفريقية، حيث يتبقى للنادي الأهلي 4 مقاعد سيقوم بتحديدهم لاحقاً، وقد أرتدى حسين الشحات مهاجم النادي الأهلي الجديد رقم 15 في بطولة أفريقيا، بينما أرتدى رمضان صبحي الرقم 14، وياسر إبراهيم رقم 6.

استكمل النادي الأهلي قائته الأفريقية بضم الثنائي رامي ربيعة، وحمدي فتحي لخوض المتبقي من مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 .

. من المرتقب ظهور النادي الأهلي بالزي الجديد أمام نادي مصر المقاصة وذلك يوم الخميس القادم الموافق 24 يناير في المباراة التي تجمع الفريقان في بطولة الدوري المصري العام، ويعد هذا أول لقاء يلعب به النادي الأهلي بزية الجديد مع ظهور الرعاة على التيشرت.

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على أن مباراة الأهلي وصن داونز التي ستقام غداً في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، سيعلق عليها محمد الكواليني على القناة beIN Sports HD1.

التي ستقام غداً في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، سيعلق عليها محمد الكواليني على القناة beIN Sports HD1. انتهاء مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2019 بهزيمة الأهلي بنتيجة عريضة بخمس أهداف مقابل لا شئ.

في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2019 بهزيمة الأهلي بنتيجة عريضة بخمس أهداف مقابل لا شئ. من المتوقع أن يبدأ لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة صن داونز اليوم بمدافع الفريق رامي ربيعة بدلاً من سعد السمير الذي تعرض لأصابه أدت إلى ابتعاده عن الفريق لمدة قد تستغرق الستة أشهر.

نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم.