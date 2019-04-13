مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت yalla shoot حصري اليوم السبت بتاريخ 13-04-2019 دوري...

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت yalla shoot حصري، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة حيث سيلتقي اليوم فريق الاهلي المصري نظيره الافريقي صن داونز وذلك ضمن إياب ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اونلاين.

مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر، يدخل فريق الاهلي اللقاء وهو قادم من خسارة كبيرة على يد فريق صن داونز في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز صن داونز بخماسية نظيفة، املاً اليوم التغلب على نظيره، يذكر أنه يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، أما عن فريق صن داونز فأنه يدخل المباراة بمعنوياته عالية جداُ بعد الفوز الذي حققه المرة الأخيرة، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وسوف تشهد المباراة اليوم مواجهة نارية بين الفريقين، يلا شوت مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

ينطلق اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت المملكة السعودية والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسوف تبث اللقاء على الهواء مباشرة قناة بي ان سبورت 1 bein sport hd.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز