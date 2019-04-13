مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم السبت 13-4-2019 يلا شوت في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يوتيوب يلا شوت في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع السابع والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين، مباراة قوية منتظرة من جانب جمهور الفريقين حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، وينافس النصر هذا الموسم على صدارة الدوري حيث يسعى العالمي إلى التتويج بالدوري هذا الموسم، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف ويستكمل النصر مشواره في الدوري ساعيًا إلى الفوز اليوم من أجل العودة لصدارة الدوري.

وينافس النصر هذا الموسم غريمه الهلال على الصدارة، وكان الهلال قد خاض مواجهته أمس أمام الأهلي واستطاع الزعيم الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وفي حالة فوز النصر اليوم على الاتحاد سيصبح العالمي في المركز الأول برصيد 64 نقطة والهلال في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وتعد المنافسة مشتعلة هذا الموسم بين الزعيم والعالمي على لقب الدوري.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم السبت في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر والسابعة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي وتنقل القناة السعودية الرياضية 1 اللقاء بتعليق فارس عوض وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة البث المباشر للمباراة ويسعى الاتحاد إلى تقديم نتيجة إيجابية اليوم أمام النصر في مواجهة ستكون ليست سهلة بالطبع.

قبل هذه المباراة يأتي ترتيب جدول الدوري حيث الهلال في المركز الأول برصيد 63 نقطة والنصر في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، ويسعى النصر إلى الفوز من أجل العودة للصدارة مرة أخرى.