رابط مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت 13-4-2019 يوتيوب كورة لايف في الدوري السعودي

رابط مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت بث مباشر في لقاء قوي منتظر بين الفريقين ضمن الأسبوع الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل النقاط الثلاثة، ويحتل نادي النصر قبل هذه المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة وفي حالة فوز العالمي الليلة سيصبح في المركز الأول برصيد 64 نقطة، وينافس النصر هذا الموسم غريمه الهلال على لقب الدوري حيث الفرق بين الفريقين نقطة وحيدة، ويسعى النصر إلى الفوز الليلة من أجل العودة مرة أخرى للصدارة.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف ويسعى النصر إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المتبقية في الدوري وذلك من أجل التتويج بلقب الدوري، ويسعى المدير الفني لنادي النصر اليوم الدفع بأفضل تشكيلة لأن التعثر في هذه المباراة ستصبح الفرصة أكبر بالنسبة لنادي الهلال للتتويج بالدوري.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم السبت في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر والسابعة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي وتنقل القناة السعودية الرياضية 1 اللقاء بتعليق فارس عوض وسط ترقب جمهور العميد والعالمي لمشاهدة المباراة على قناة السعودية الرياضية ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل إسعاد جماهيره.