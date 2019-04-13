الاسطورة liveHD7 مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين اليوم رابط بث...

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيواجه ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري فريق النصر نظيره فريق الاتحاد، لنتعرف اكثر عبر موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة النصر والاتحاد اونلاين.

مباراة النصر والاتحاد بث مباشر

كورة لايف مباراة النصر والاتحاد بث مباشر، يدخل فريق النصر المباراة ومعنوياته عاليه بعد فوزه على حساب الاتحاد في مباراة الذهاب التي جمعتهما الجولة الماضية والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الهلال صاحب الصدارة، أما عن فريق الاتحاد فأنه قدم هذا الموسم اداء سئ حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، الاسطورة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر.

موعد مباراة النصر والاتحاد

ينطلق اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 5.55 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6.55 بتوقيت المملكة السعودية والساعة 7.55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسوف تبث اللقاء على الهواء مباشرة قناة السعودية الرياضية اتش دي1.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد