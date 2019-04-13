مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 13 أبريل 2019 في دوري أبطال إفريقيا –...

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نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 6 أبريل 2019 في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة الخامسة مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

لقاء الذهاب:

الأهلي صن داونز 0 5

وستنقل مباراة الأهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورت HD1 بتعليق المعلق الرياضي المشهور محمد الكواليني في الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد المذكورة وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الشوط الأول والثاني، فكونوا معنا.

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وفي الدقيقة 14 من زمن اللقاء استطاع فريق صن داونز من تسجيل هدف التقدم لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح فريق صن داونز صاحب الأرض والجمهور، فيما يبحث الأهلي لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول استطاع الفريق صن داونز من إضافة الهدف الثاني له أيضاً من ركلة حرة مباشرة جاءت عرضية تسكن شباك محمد الشناوي لتصبح نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الآن 2-0.

وفي الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني يتلقى الأهلي الهدف الثالث في شباكه من ركلة جزاء وسط غياب كامل لدفاعات المارد الأحمر لتصبح نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز حتى الآن 3-0 لصالح ماميلودي.

كما استطاع صن داونز تسجيل الهدف الرابع في شباك الأهلي في الدقيقة 62 من المباراة لتتغير النتيجة لأربعة أهداف نظيفة في شباك الأهلي.

وأضاف صن داونز الهدف الخامس في شباك المارد الأحمر وتنتهي المباراة بخماسية ساحقة في شباك الأهلي ليكتسب صن داونز النقاط ويضيفها لرصيده.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم: لقاء العودة

كما تعودنا سنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في لقاء العودة بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 والتي سيسعى من خلاله المارد الأحمر لحفظ ماء الوجه حيث يحتاج الشياطين الحمر تسجيل العديد من الأهداف من أجل استعادة التوازن.