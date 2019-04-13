جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير وعودة فرجاني ساسي

كتب محمد كارم _محمود معوض أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لخوض مباراة حسنية أغادير المغربي، في إياب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام غد الأحد، على ملعب الجيش بالسويس. وتضم قائمة الزمالك كلا من: Advertisements في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد. في خط الدفاع : عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حمدي النقاز. في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا – يوسف أوباما - أحمد...

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