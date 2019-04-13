شاهد طوابير دخول جماهير الأهلى لاستاد برج العرب قبل موقعة صن داونز

كتب- محمد عراقي

اصطفت جماهير النادى الأهلى أمام بوابات استاد برج العرب بالإسكندرية تمهيداً لدخول المدرجات، حيث يستضيف النادى الأهلى نظيره صن داونز الجنوب أفريقى فى منافسات إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة فى تمام السادسة مساء اليوم السبت، بحضور جماهيرى يصل إلى 30 ألف مشجع للقلعة الحمراء، وكانت الجماهير قد بدأت بالتوافد على الملعب لدعم المارد الأحمر الذى يخوض مهمة صعبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويحتاج النادى الأهلى للفوز بخماسية نظيفة على الأقل من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل أمام صنداونز، خاصة أن مباراة...