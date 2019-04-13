قائد مانشستر سيتي يعلق على عنصرية جماهير تشيلسي ضد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
صرح فينسنت كومباني قائد نادي مانشستر سيتي بأن عدم التنوع في الخلفيات العرقية داخل الإدارات أحد أسباب عدم التوصل لعلاج مناسب للعنصرية التي يعاني منها اللاعبين في كرة القدم.
تعرض محمد صلاح لسلوك عنصرية من 6 أفراد من جماهير تشيلسي قادموا بنشر فيديو مصور يهتفون فيه ضد اللاعب المصري بجملة "صلاح انتحاري".
وقال كومبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" متحدثًا عن أزمة العنصرية: "الأمر أعمق مما يراه الناس، أنا أنظر لمجالس الإدارات، وأنظر إلى أصحاب المناصب، ولا أرى تنوع في الخلفيات العرقية."
وتابع: "عندما تطلب منهم الخروج بسياسات من أجل تغيير الوضع القائم، يكون هناك شكوك إن كان تشكيل هذه الإدارات قادر على التوصل إلى الحل المناسب."
وأضاف: "أحب أن أرى أشخاص أصحاب خلفيات أكثر تنوعًا، ليكون أصحاب السلطات ورؤساء التحرير في الصحف والأشخاص اللذين يضعون روزنامة مناسبة للتعامل مع هذا الموقف."
وأتم: "أعتقد أن هذا الأمر سيحدث اختلافًا كبيرًا وسيكون له تأثير أكبر كثيرًا من معاقبة أفراد يحاولون تفريغ مشاكل شخصية داخل الملاعب."
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