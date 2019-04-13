فيديو: أول رد فعل من الحضري على عدم حضوره قرعة كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

رد الحارس المخضرم، عصام الحضري، على تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة، مؤكدًا أن أحدًا لم يوجه له دعوة من أجل حضور قرعة أمم إفريقيا.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد قال من خلال تصريحات ليلا كورة: "تم توجيه دعوة لعصام الحضري لحضور حفل القرعة، لا يمكن لأحد أن يتجاهل حارس تاريخي للكرة المصرية والأفريقية".

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ومن جانبه نشر الحضري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موفع تويتر للتواصل الاجتماعي قال فيه: "لو يوُجه لي أحد دعوة لحضور القرعة لا من الاتحاد الإفريقي ولا من الاتحاد المصري."

وكانت أهرامات الجيزة قد شهدت مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستدور أحداثها على الأرض المصرية.

وأوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارها أوغندا والكونغو الديموقراطية بالإضافة إلى زيمبابوي.