رسالة حسام عاشور لتحفيز لاعبي الأهلي قبل لقاء صن داونز

حرص حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر في فندق الإقامة قبل ساعات قليلة من مواجهة صن داونز.
وتجمع لاعبو الفريق الأحمر بعد تناول الإفطار وقام بالتحدث مع زملائه على ضرورة القتال في الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز لمحو الصورة التي ظهروا عليها في مباراة الذهاب.
ويواجه الأهلي ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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