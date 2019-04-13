الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة المصري

أختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم ، ضمن إستعدادات البرنامج التحضيرى لمواجهة المصرى البورسعيدى غدًا الاحد ، ضمن منافسات مسابقة الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.
وبدأ المران بالجرى الخفيف حول الملعب قبل أن يخوض لاعبو الفريق عمليات الاحماء تحت إشراف البرازيلى كارلوس هينريكى مخطط الأحمال.
وقام الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى بتقسيم اللاعبين لمجموعتين
بينما خاض لاعبو المجموعة الثانية تدريبات على الكرات العرضية وكيفية استغلالها فى ترجمتها لأهداف.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى على ايقافها عدة مرات.
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