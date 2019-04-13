فتح مدرجات الدرجة الثالثة شمال لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

فتحت إدارة ملعب برج العرب بالإسكندرية مدرجات الدرجة الثالثة اليسرى لجماهير النادي الأهلي. وجاء قرار هيئة ملعب برج العرب بعد زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف مشجع لحضور مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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