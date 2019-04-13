جروس يعلن قائمة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي

أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة حسنية أغادير المغربي، في إياب دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، والتى ستقام غدا الأحد، على ملعب الجيش بالسويس.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أكادير: في حراسة

المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد، في خط الدفاع : عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حمدي النقازفي خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا – يوسف اوباما - احمد سيد زيزو - محمد ابراهيم - محمد عنتر - ابراهيم حسن في خط الهجوم : خالد بو طيب - عمر السعيد - حميد احداد.

وكانت مباراة الذهاب ، التي أقيمت في المغرب الأحد الماضي ، قد انتهت بالتعادل السلبي.