جروس يعلن قائمة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي

أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة حسنية أغادير المغربي، في إياب دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، والتى ستقام غدا الأحد، على ملعب الجيش بالسويس.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أكادير: في حراسةالمرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد، في خط الدفاع : عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
وكانت مباراة الذهاب ، التي أقيمت في المغرب الأحد الماضي ، قد انتهت بالتعادل السلبي.
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