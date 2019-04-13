تعرف على قائمة الإسماعيلي المواجهة أمام المصري البورسعيدي

أعلن البلجيكي سيدومير يانفيسكي المدير الفني للإسماعيلي عن القائمة المستدعاه لمواجهة لمصري البورسعيدي غدًا الأحد والتي تضم 18 لاعبًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة بالدورى الممتاز. وشهدت القائمة عودة باهر المحمدى و استبعاد علاء عبد العظيم وريتشارد بافور وعماد حمدى واسامة إبراهيم و يحيى زايد وغيرهم لأسباب مختلفة. عبد العظيم وريتشارد بافور وعماد حمدى واسامة إبراهيم و يحيى زايد وغيرهم لأسباب مختلفة. وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي كالتالي.. في حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمود رضا. Advertisements خط الدفاع: طارق طه ، محمد مجدى ، محمد هاشم ، باهر المحمدى ، أحمد أيمن. خط الوسط: محمد الضرف، محمود دونجا، محمد صادق، محمود متولى ، ابراهيم عبد الخالق ، عبد الرحمن مجدى، كريم بامبو، وجيه عبد الحكيم، ابراهيم حسن. خط الهجوم : شيلونجو ، أودا مارشال.

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