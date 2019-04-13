يوفنتوس يتقدم على سبال بالشوط الأول ويقترب من لقب الدوري

أنهى فريق يوفنتوس الشوط الأول بهدف دون رد أمام مضيفه سبال، ضمن منافسات الأسبوع الـ32من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء مويس كاين في الدقيقة 30 وبذلك الهدف يرفع اللاعب رصيده من التهديف الى 5 أهداف مع يوفنتوس.

سيطر يوفنتوس علي أحداث الشوط الاول وحاول سبال مجاراة يوفنتوس خلال احداث الشوط الاول وبتلك النتيجه يقترب يوفنتوس من لقب الدوري المره الثامنة وال35في تاريخه. شاهد الهدف..



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