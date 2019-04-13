حسام عاشور يعقد جلسة مع اللاعبين

حرص حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي على عقد جلسة مع زملائه قبل المحاضرة الأخيرة للفريق في فندق الإقامة استعداداً لمباراةصن داونز الجنوب أفريقي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت بملعب برج العرب بالإسكندرية
وقال عاشور لزملائه: "لا بديل عن الفوز ورد الاعتبار بغض النظر عن فرصة التأهل من عدمها بعد الخسارة بخماسية في جنوب أفريقيا".
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