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حسام عاشور يعقد جلسة مع اللاعبين

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حرص حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي على عقد جلسة مع زملائه قبل المحاضرة الأخيرة للفريق في فندق الإقامة استعداداً لمباراة

صن داونز الجنوب أفريقي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت بملعب برج العرب بالإسكندرية
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في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال عاشور لزملائه: "لا بديل عن الفوز ورد الاعتبار بغض النظر عن فرصة التأهل من عدمها بعد الخسارة بخماسية في جنوب أفريقيا".

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