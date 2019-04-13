شاهد.. لوكاس مورا يقود توتنهام للفوز على هيديرسفيلد

نجح توتنهام في التغلب هيديرسفيلد تاون برباعية دون رد على ملعب توتنهام هوتسبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". افتتح التسجيل فيكتور وانياما في الدقيقة 24 ، بينما أحرز لوكاس مورا الهدف الثاني والثالث والرابع " هاتريك" في الدقائق الـ 27 و87 و 93 . وبهذه النتيجة توتنهام في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بينما يحتل هيديرسفيلد تاون المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة، وودع بطولة الدوري الإنجليزي مبكرًا.

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