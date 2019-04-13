تكثيف أمني مشدد بمحيط ملعب برج العرب قبل مباراة الأهلي وصن داونز

كثفت مديرية أمن الإسكندرية الترتيبات والإجراءات الأمنية حول محيط ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل لقاءالأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي الذي ينطلق في السادسة
مساء اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ووضعت مديرية أمن الإسكندرية عدة كمائن للتفتيش بخلاف تأمين الملعب بإجراءات مشددة.
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