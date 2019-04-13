شاهد مباراة الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الأهلى أمام نظيره ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، فى السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا تحت شعار رد الاعتبار وهو الأمر الذى يبحث عنه الفريق الأحمر بعد الخسارة المريرة والقاسية التى تلقاها الفريق بخماسية دون رد فى جولة الذهاب بربع النهائى فى مدينة بريتوريا فى أجواء أشبه بنكسة كروية.

ويأمل الأهلى فى لقاء الليلة بحثًاً عن رد اعتباره بعد هذه النكسة الكروية متسلحًا بدعم الجماهير الحمراء التى أشعلت حماس اللاعبين فى الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبالرسائل فى مباريات فريق الطائرة بالبطولة الأفريقية بجانب لقاء المقاصة الأخير بالدورى وخاصة التأكيد أن الفوز بستة أهداف ليس صعبًا.

ويتطلع الأهلى عن الفوز بفارق 6 أهداف من أجل التأهل ورغم أن الفرصة تبقى فى غاية الصعوبة بل شبه

مستحيلة ولكن الجماهير تأمل فى رد الاعتبار بعد المشهد المخزى الذى ظهر به الفريق فى بريتوريا وتلقى أكبر هزيمة فى تاريخه بخلاف أكبر هزيمة فى تاريخ الأندية المصرية فى القارة السمراء.

وعقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين للمطالبة بالثأر ورد الاعتبار وحسم الفوز وتحقيق الانتصار وبفارق مريح من أجل تعويض الهزيمة فى بريتوريا خاصة أن الأهلى استعاد جزءًا من الثقة المفقودة بالفوز على المقاصة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاعبيه أن المباراة ستكون فى غاية الأهمية لأنها ليست مرتبطة فقط ببطولة ولكن الأهم أن يكون هناك رد اعتبار وتحقيق فوز كبير حتى إذا لم يتحقق الهدف المطلوب وهو التأهل.

وأشار محمد يوسف المدرب العام للأهلى إلى أن الفريق

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يتسلح بدعم جماهيره العاشقة وينتظر حضورًا مكثفًا فى ملعب برج العرب بالإسكندرية من أجل حسم الفوز على حساب صن داونز ورد الاعتبار موضحًا أن الفريق يعيش أجواء من التركيز للفوز.

ويعتمد الأهلى بقيادة مدربه الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى على تشكيلته التى تضم الحارس محمد الشناوى وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم ورامى ربيعة «أيمن أشرف» ومحمد هانى والتونسى على معلول فى خط الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية وناصر ماهر للوسط والنيجيرى جونيور أجاى ورمضان صبحى والمغربى وليد أزارو للهجوم.

ويحتفظ لاسارتى ببعض الأوراق الرابحة مثل أحمد فتحى ومروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف وإسلام محارب وربما يشهد اللقاء تواجد وليد سليمان على مقاعد البدلاء.

فى المقابل، يبحث صن داونز عن تأكيد التفوق وضمان التأهل مراهنًا بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى على تحقيق نتيجة إيجابية أو الخروج بتذكرة التأهل لنصف النهائى.

ويجهز موسيمانى القوة الضاربة فى تشكيلته بقيادة الأوروجويانى جاستون سيرينو وأيضًا تيمبا زوانى وباكامانى ماهلامبى، ويعتمد موسيمانى على خطة التنويم المغناطيسى خاصة أنه أدلى بتصريحات حول قدرة الأهلى على العودة فى ملعبه والريمونتادا وهو ما حذر منه مسئولو الأهلى لاعبيه.

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