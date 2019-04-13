عثمان ديمبلي يقود هجوم برشلونة أمام هويسكا بالدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشكيل الفريق المواجه أمام هويسكا، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا". الإسباني "الليجا". وجاء تشكيل الفريق الكتالوني لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: مارك تير Advertisements شتيجن في الدفاع: صامويل أومتيتي، جيان كلاير توديبو، جيسون ماريللو، موسى واج في الوسط: كاريس آلينا، أرتورو فيدال، ريكي بوج في الهجوم: عثمان ديمبلي، كيفين برنس بواتينج، مالكوم

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