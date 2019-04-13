رياضة | توتنهام يكتسح هيديرسفيلد برباعية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يكتسح هيديرسفيلد برباعية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق توتنهام نظيره هيديرسفيلد بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تفدم فيكتور وانياما بالهدف الأول في الدقيقة 24 ثم أضاف لوكاس مورا هاتريك في الدقائق 27 و87 و93.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 67 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين.

مانشستر يونايتد يراهن على لوكاكو أمام وست هام

يخطط نادي مانشستر يونايتد لإنهاء فترة تراجع النتائج عندما يلتقي مع وست هام يونايتد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش مانشستر يونايتد فترة صعبة، بعد أن خسر الفريق 4 مرات في آخر 5 مباريات له في كل البطولات.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن لوكاكو أحرز 6 أهداف في آخر 5 مباريات بيتية ضد وست هام يونايتد.

ويحظى لوكاكو بثقة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، ولذلك يدفع به في التشكيل الأساسي مؤخرًا إلى جانب ماركوس راشفورد.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جيرو: أنا مع محمد صلاح

دافع أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الإنجليزي عن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بعد تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير البلوز قبل مباراة سلافيا براج في ذهاب ربع النهائي الدوري الأوروبي.

وقال جيرو: " من المؤسف ما حدث.. ؤلاء لا ينتمون إلى تشيلسي، النادي والجميع هنا يدينون ما حدث مع محمد صلاح فكلنا معه".

وأضاف جيرو: "جميعنا نقف خلف محمد صلاح في الوقت الحاضر ولا يجب أن تحدث مثل هذه الأمور مرة أخرى في الملاعب الإنجليزية".

بول بوجبا يشعل أزمة بين رئيس ريال مدريد وزيدان

رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فكرة التعاقد مع بول بوجبا نجم مناشستر يونايتد الإنجليزي رغم طلب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ضمه في الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "لو 10 سبورت " الفرنسي أن بيريز لا يريد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.

ويُعد زين الدين زيدان من المعجبين بشدة بالنجم الفرنسي، حيث يعتزم المدرب تعزيز صفوف ريال مدريد ببوجبا بهدف إعطاء قوة أكبر لوسط ميدان الفريق، الذي ظهر بمستوى متذبذب هذا الموسم.

وأوضح الموقع أن بيريز يرفض التعاقد مع بوجبا لمجموعة من الأسباب من بينها شخصية النجم الفرنسي القوية، والتي ظهرت بشكل كبير في صراعه مع مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو.

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وأضاف أن رئيس الريال يفضل التعاقد من لاعبين من عينة إيدين هازارد نجم تشيلسي، إذ أن هؤلاء اللاعبين يمتلكون فرصة كبيرة للتتويج بالكرة الذهبية.

وتابع نفس المصدر أن من بين أسباب رفض بيريز، التعاقد مع بوجبا، وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، الذي لا تجمعه علاقة جيدة مع رئيس "الميرنجي".

يُشار إلى بول بوجبا، ألمح في وقت سابق إلى رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، في ظل توقعات بأن تكلف صفقة النجم الفرنسي خزينة الملكي الكثير، خاصة وأن مانشستر يونايتد لن يفرط في خدماته بسهولة.

ليفربول يدخل حرب دورتموند وباريس على "قاهر" يوفنتوس

دخل نادي ليفربول الإنجليزي حربًا مع بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع دافيد نيريس نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع دافيد نيريس، لاعب أياكس، الذي يستهدفه بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت إلى تقدم دورتموند بعرض يبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، لإقناع أياكس بالتخلي عن الجناح البرازيلي.

وأوضحت أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أظهر اهتمامًا بضم اللاعب، الذي سجل هدف فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، أمس الأربعاء، خلال تعادل الفريقين (1-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجذب نيريس أنظار كبار أوروبا بعدما سجل 8 أهداف وصنع 11 أخرى مع أياكس هذا الموسم.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".