رياضة | الاتحاد التونسي يهاجم ملعب السويس في بيان رسمي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد التونسي يهاجم ملعب السويس في بيان رسمي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا رسميًا استنكر فيه التجهيزات باستاد السويس والذي سيحتضن مباريات المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا 2019 والتي تضم مالي وأنجولا وموريتانيا.

وجاء نص بيان الاتحاد التونسي كالتالي:

"إثر عملية القرعة الخاصة بنهائيات كأس أمم افريقيا 2019 والتي وضعت منتخب تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا، انطلقت التحضيرات لهذا الموعد القاري حيث تحول وفد يمثل الجامعة التونسية لكرة القدم إلى مدينة السويس لمعاينة الأمور اللوجستية عن قرب من ذلك الملعب الذي سيحتضن لقاءات منتخب تونس خلال هذه النهائيات.

وتبين كما توضحه الصور أن الأشغال مازالت متواصلة داخل الملعب و في محيطه وهو غير جاهز قبل شهرين تقريبا من انطلاق هذا الحدث القاري الهام وهو ما أثارة حيرة لدى وفد الجامعة التونسية لكرة القدم".

بشرى حمراء.. صن داونز لا يسجل ولا يفوز على الأهلي في مصر (أرقام)

يلتقي في تمام السادسة مساء اليوم السبت فريق الأهلي مع ضيفه ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا على استاد برج العرب= بالإسكندرية، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج فريق الأهلي للفوز بسداسية نظيفة من أجل تخطي عقبة بطل جنوب إفريقيا والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز صن داونز بخماسية نظيفة.

يدخل صن داونز الجنوب إفريقي مباراة الليلة أمام الأهلي وفي جعبته "رقمان سلبيان" في تاريخ مبارياته ضد الأندية المصرية خارج ملعبه، يهددانه بالخسارة أمام المارد الأحمر اليوم:

- عقدة صن داونز خارج الديار أمام الأندية المصرية

خاض صن داونز 5 مباريات أمام الأندية المصرية خسر أمام الأهلي مرتين، كما خسر مباراة أمام الزمالك وحرس الحدود، وفاز بلقاء وحيد أمام الزمالك، ولم يعرف طعم التعادل، سجل هدفين، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

- لا يفوز ولا يسجل أمام الأهلي في مصر

واجه فريق صن داونز نظيره الأهلي في مباراتين على الأراضي المصرية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خسر في المباراة الأولي عام 2001 بنتيجة 3-0، وخسر في المباراة الثانية عام 2007 بنتيجة 2-0، ويعتبر ذلك "فأل حسن" لتحقيق الأحمر الفوز و"الريمونتادا التاريخية" والتأهل لنصف نهائي البطولة.

حارس صن داونز "فأل خير" للأهلي لتحقيق الريمونتادا

يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة مصيرية ضد نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في تمام السادسة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالاسكندرية في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، لتتضاءل فرصه في الصعود للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه أصبح مطالب بتسجيل 6 أهداف نظيفة في شباك صن داونز خلال مباراة الليلة من أجل حسم تأهله للدور التالي.

وتبدو مهمة الأهلي في الفوز على صن داونز بسداسية نظيفة مهمة "شبه مستحيلة" لكن وجود الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو في تشكيلة الفريق الجنوب إفريقي مساء اليوم يعتبر "فأل خير" للفريق الأحمر والذي سبق وسجل في شباكه 6 أهداف نظيفة عندما كان حارسًا لفريق فيلا الأوغندي عام 2005.

وتغلب الأهلي علي فريق فيلا الأوغندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 بسداسية نظيفة أمطر بها شباك "أونيانجو" حارس الفريق الأوغندي وقتها، وسجل الأهداف كل من (محمد أبوتريكة "هدفين" - محمد بركات "هدفين" - عماد النحاس - عماد متعب)، ليتأهل الأهلي وقتها لدور الـ16 خاصة وأن لقاء الذهاب كان انتهي بالتعادل السلبي، وتوج بطل مصر بلقب البطولة هذا العام.

يا ترى هل ينجح الأهلي في تكرار ما حدث عام 2005 ويمطر شباك "أونيانجو" بسداسية جديدة تقوده لتحقيق المعجزة والصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومواصلة المشوار نحو تحقيق النجمة التاسعة؟

الأهلي لصن داونز: نعم نستطيع.. سجلنا 5 أهداف في 40 دقيقة أمام سيمبا

كشف محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي عن جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف إن اللاعبين والجهاز الفني لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التي انتهت بها مباراة الذهاب مع بذل أقصى الجهد في لقاء العودة لتقديم الأداء الذي يليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الإفريقية.

وأضاف يوسف أن لاعبي الأهلي استعدوا جيدا لمباراة اليوم لتحقيق الهدف الرئيسي منها بإدراك الفوز مؤكدًا أن الجميع سيجتهد ولكن تسجيل فارق كبير من الأهداف يعود لتوفيق الله في هذا اليوم خصوصا أن الأهلي مر بظروف أصعب من ذلك في أوقات كثيرة وتمكن منً تجاوزها .

وأوضح أن الأهلي سبق وسجل خمسة أهداف في مباراة سيمبا التنزاني في الموسم الحالي لدوري الأبطال في أقل من ٤٠ دقيقة وهو ما يؤكد أن الأمر اليوم أمام صن داونز يحتاج لتوفيق الله وأن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على ملعب الجيش برج العرب.

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تاجر الأدوات الكهربائية الذي يتحكم في مباراة الأهلي وصن داونز

يدير الحكم الدولي بكاري جاساما مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

ويقود الجامبي بكاري جاساما مباراة الأهلي وصن داونز ويعاونه السنغالي الحاج مالك سامبا ومواطنه جبريل كامارا.

ويعمل بكاري جاساما تاجراً للأدوات الكهربائية وحصل على الشارة الدولية في عام 2007، كما نال لقب أفضل حكم داخل القارة عامى 2015، 2016، وسبق أن أدار 8 مباريات للأهلي

مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.

مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.

ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.

خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه

تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي

خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن