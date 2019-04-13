رياضة | جناح ريال مدريد ييتحدث عن صفقتي "بوجبا وهازارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح ريال مدريد ييتحدث عن صفقتي "بوجبا وهازارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز، الباب أمام احتمالية انضمام الفرنسي الدولي بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى "الملكي"، معتبراً أن ذلك "صفقة رائعة للغاية"، ووصف في نفس الوقت البلجيكي إدين هازارد هداف بأنه "لاعب رائع".

وقال فاسكيز (27 عاماً) في مقابلة مع محطة راديو ناثيونال الإذاعية: "أعتقد أن بوجبا سيكون صفقة رائعة للغاية، هو لاعب وسط شاب وقادر على اللعب في مركزي الدفاع والهجوم، سنكون سعداء بوجوده في الريال".

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ومن ناحية أخرى، يرى جناح الفريق "الملكي" أن هازارد يعتبر "العنصر الأساسي" الذي ينبغي أن يستهدف الريال الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووصف فاسكيز المهاجم البلجيكي بأنه "لاعب رائع"، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن نتحدث في الريال كل عام عن ضم لاعب أو آخر، وينبغي أن يأتي أفضل اللاعبين للنادي، وأنا أعتقد أن هازارد من بينهم".

وأوضح اللاعب أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف "الميرينغي"، الذي أشار إلى أنه شهد فترة "معقدة" خلال الموسم الحالي الذي بات لا ينافس فيه على أي ألقاب.