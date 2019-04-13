رياضة | هاميلتون: صارعت سيارتي في تجارب الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاميلتون: صارعت سيارتي في تجارب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البريطاني لويس هاميلتون، سائق (مرسيدس)، وبطل العالم لفورمولا 1، إنه كان يصارع سيارته خلال التجارب الحرة والرسمية، لسباق جائزة الصين الكبرى.

وفي نفس الوقت، هنأ هاميلتون زميله في الفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس، على الانطلاق من المركز الأول، في السباق الذي سيقام غدًا الأحد.

وأضاف هاميلتون، عقب التجارب الرسمية التي تصدرها بوتاس، واحتل هو فيها المركز الثاني، بفارق بسيط عن السائق الفنلندي "بصراحة فخور للغاية بالعمل الذي قدمته، بالنظر لتأخري من قبل (في التجارب الحرة)".

وأوضح أنه كان "يصارع سيارته"، لكنه بات يشعر بمزيد من الراحة، بعد "إجراء بعض التغييرات عليها"، مبرزا أن "فالتيري يستحق الانطلاق من المركز الأول".

وتعد هذه المرة الأولى التي ينطلق فيها بوتاس، متصدر ترتيب بطولة العالم، من المركز الأول هذا الموسم، الذي يحتل فيه هاميلتون وصافة الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن زميله الفنلندي.

وفي هذا الصدد قال هاميلتون، السائق الأكثر تتويجا بسباق الصين، بواقع خمسة انتصارات "أن نحقق نتائج متقاربة جيدة، أمر رائع للفريق".

