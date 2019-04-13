رياضة | " ديبالا" يقود يوفنتوس أمام سبال في لقاء التتويج بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " ديبالا" يقود يوفنتوس أمام سبال في لقاء التتويج بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة سبال، اليوم السبت، بملعب باولو موتزا، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الإيطالي

ويحتاج اليوفي لنقطة واحدة فقط من المباراة، من أجل التتويج رسميًا بلقب الاسكوديتو للمرة الثامنة على التوالي، في ظل أنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي بالمركز الثاني.

وشهدت تشكيلة البيانكونيري، عودة خوان كوادرادو، العائد من فترة غياب طويلة، بجانب إشراك بعض العناصر الشابة.

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وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:

بيرين، دي تشيليو، بارزالي، جوزي، سبينازولا، كوادرادو، بنتانكور، كاستانوس، جواو كانسيلو، ديبالا ومويس كين.

أما تشكيلة سبال فجاءت كما يلي:

فيفيانو، بونيفازي، كيونيك، فيكاري، محمد فارس، تشياتاريلا، ميسيرولي، لاتزاري، مورجيا، فلوكاري وبيتانيا.

