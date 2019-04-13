رياضة | تعرف على تشكيل دكرنس لمواجهة الحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل دكرنس لمواجهة الحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى دكرنس بقيادة مصطفى مرعى عن التشكيل الأساسى لمباراة الحرية والتى تقام بعد قليل بالجولة السابعة بدورة الترقى .

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالى :

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"محمد فتحى ، عادل أدهم ، محمود أكمل ، محمد الموافى ، أمير بلبول ، أمير حجازى ، إسلام قوره ، عدوى عاكف ، أحمد لويزا ، طارق سعد ، صامويل أوسو".

وعلى مقاعد البدلاء كل من : "أسامة نجيب ، محمد طلب ، المتولى حافظ ، رامى قدرى ، حماده يحى ، محمد كارم ، محمد نبيل"

يدخل دكرنس اللقاء وفى رصيده ٦ نقاط ويحتل المركز الرابع بينما يحتل الحرية المركز الثانى بفارق الأهداف خلف بيلا برصيد ٨ نقاط لكلاهما .