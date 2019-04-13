رياضة | أحمد سامي: الأهلي قادر على الفوز بسداسية على صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سامي: الأهلي قادر على الفوز بسداسية على صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق النجوم أن الأهلى قادر على عبور موقعة صن داونز لأن اللاعبين والجهاز الفنى لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التى انتهت بها مباراة الذهاب وأن هناك رغية فى نفوس نجومه لتقديم الأداء الذى يليق باسم الأهلى ومكانته على الساحة الأفريقية وارضاء الجماهير الأهلاوية التى أعلنت مساندتها للفريق رغم صعوبة المباراة.

وأضاف سامى أن الأهلى قادر على الفوز بسداسية وفعلها من قبل عدة مرات وآخرها تسجيل 5 أهداف فى مباراة سيمبا التنزانى والتى أحرزها فى أقل من 40 دقيقة وعلى لاعبيه أن يتحلوا بالهدوء فقط وعدم التسرع فى تسجيل الأهداف اضافة إلى ضبط النفس وعدم الإنسياق وراء استفزازات لاعبى الفريق الجنوب إفريقى.

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وأشار لاعب الأهلى الأسبق أن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قادر على ادارة المباراة بحنكة فنية وأن لديه من الأدوات واللاعبين ما يمكنه من تحقيق هدفه واسعاد جماهير القلعة الحمراء شرط أن يلازمه التوفيق خلال هذه المرعكة الكروية الساخنة.

وتمنى أحمد سامى أن يكون للاعبى الأهلى الكلمة العليا فى مباراة اليوم خصوصا وأن الجماهير لن ترضى بأقل من سداسية فى صن داونز.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساءً على ملعب برج العرب.