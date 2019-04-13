رياضة | طارق مجدى حكما لمباراة مياه البحيرة وشبان بدواي بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مجدى حكما لمباراة مياه البحيرة وشبان بدواي بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام اختيار طارق مجدى ليدير تحكيميا مباراة مياه البحيرة وضيفه شبان بدواى بالجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بالترقي، والتى تقام في الثالثة والربع من عصر اليوم، على ملعب شركة مياه البحيرة .