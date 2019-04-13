رياضة | طارق مجدى حكما لمباراة مياه البحيرة وشبان بدواي بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مجدى حكما لمباراة مياه البحيرة وشبان بدواي بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام اختيار طارق مجدى ليدير تحكيميا مباراة مياه البحيرة وضيفه شبان بدواى بالجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بالترقي، والتى تقام في الثالثة والربع من عصر اليوم، على ملعب شركة مياه البحيرة .
ويعاون طارق مجدى كلا من محمد عزازى مساعد أول ، مكرم جمال مساعد ثانى ، عمرو حلاوة حكم رابع .
يدخل مياه البحيرة صاحب الضيافة المباراة فى المركز الأخير برصيد نقطتين، بينما يحتل شبان بدواى المركز الثالث برصيد ٧ نقاط .