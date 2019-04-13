رياضة | أبوريدة يشكر رئيس الوزراء والأمن بعد قرعة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوريدة يشكر رئيس الوزراء والأمن بعد قرعة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تشريفه حفل سحب قرعة البطولة الذي أقيم مساء أمس ومؤازرته الدائمة من خلال متابعته الدقيقة وتشجيعه المتواصل للقائمين عليها وتذليله لأي صعوبات قد تواجههم من أجل إنجاحها وإظهارها بالمستوى الذي يليق بمكانة مصر الإفريقية.

كما وجه أبو ريدة الشكر إلى أجهزة الأمن وقياداتها الوطنية الذين بذلوا جهدا كبيرا من أجل نجاح حفل القرعة وهو ما انعكس ايجابيا على كل ضيوف مصر الذين وجدوا كافة التسهيلات في التوجه إلى موقع الحدث والعودة منه بكل سهولة ، فضلا عن شعورهم بالأمان في بقعة تاريخية بدت في أبهى صورة لها.

وعن نتيجة القرعة التي جمعت منتخب مصر الوطني مع منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوي أعرب رئيس الاتحاد المصري عن كامل ثقته في قدرة لاعبي مصر وجهازهم الفني على العبور بجدارة من المجموعة والتأهل إلى الأدوار النهائية مؤكدا على أن الاتحاد المصري لن يدخر جهدا في توفير كل السبل من أجل نجاح المنتخب الوطني في مهمته وتحقيق حلم جماهير الكرة وكل شعب مصر في تحقيق البطولة