رياضة | زيدان يعيدا مهاجما مطرودا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعيدا مهاجما مطرودا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى زين الدين الدين المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الضوء الأخضر، لعودة المهاجم راؤول دي توماس المعار لرايو فاليكانو إلى الفريق الملكي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدرب زين الدين زيدان معجب بما يقدمه اللاعب مع فريقه هذا الموسم في الليجا، رغم وضعية رايو الصعبة، واقترابه من العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

المهاجم دي توماس لعب مع مع رايو فالكيانو 29 مباراة هذا الموسم، 28 منها في بطولة الدوري الاسباني، وسجل خلال هذه المباريات 13 هدفاً، منها هدفاً رائعاً في برشلونة، ومرر تمريرة حاسمة.

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المهاجم الذي تعود أصوله إلى دولة الدومينيكان في أمريكا الوسطى تمت إعارته للفريق المدريدي الصغير من قبل كبير العاصمة نادي ريال مدريد، منذ موسمين، وقاد رايو فاليكانو للصعود هذا الموسم للدوري الاسباني.

هذا المستوى الممتاز لخريج أكاديمية ريال مدريد، جعل أندية عديدة ترغب في التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة حسب ما تحدثت الصحف الاسبانية مؤخراً، لكن اللاعب ينتظر قرار نادي ريال مدريد بخصوص مستقبله.

يذكر أن راؤول دي توماس البالغ من العمر 24 عاماً بدأ اللعب مع فريق ريال مدريد الثالث عام 2012، وبعد تألقه لعب للفريق الثاني، ومن ثم قام النادي الملكي بإعارته لأندية قرطبة، وريال بلد الوليد، وأخيراً مع فريق رايو فاليكانو.