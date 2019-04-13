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اونلاين | رابط HD ON SPORT يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت 12-4-2019 في دوري ابطال افريقيا

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يلتقى الأهلي فى السادسة مساء اليوم السبت مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي، مواجهة صعبة أمام الفريق الجنوب أفريقي، حيث يحتاج إلى الفوز بستة أهداف، من أجل التأهل، وذلك بعد الخسارة الثقيلة في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة.

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يواجه فريق الأهلي صن داونز مساء السبت على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع في لقاء رد الاعتبار بعد الهزيمة القاسية في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة وتنقله قناة بي ان سبورتس 1 بالإضافة إلى التردد الأرضي للتليفزيون المصري "القناة الثانية والنيل للرياضة".

ويحاول الأهلي تحقيق الانتصار على صن داونز بعد الخسارة الكبيرة في لقاء الذهاب وتفادي الخروج من ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وأعلن مارتن لاسارتي عن قائمة ضمت 20 لاعب لمواجهة صن داونز ويغيب عن الفريق عدد من اللاعبين بسبب عدم الجاهزية الطبية.

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