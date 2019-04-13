اونلاين | رابط ON SOPRT مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر 13-4-2019 دوري أبطال أفريقيا

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تقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً مباراة العودة في دور ال8 في دوري أبطال افريقيا، بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب افريقي، بعد أن خسر المارد الأحمر في مباراة غريبة وتاريخية بخماسية مهينة، لم تحدث من قبل للنادي الأهلي في أي بطولة إفريقية من قبل، المارد الأحمر على موعد مع كتابة التاريخ، إن تمكن من الانتصار على الفريق الجنوب افريقي غداً، المارد الأحمر عليه أن يدُك حصون “صن داونز” بسداسية نظيفة دون أَن تٌمنى مرماه بأي أهداف، فهل يتكمن الفريق القاهري بعد أن حشد أسلحته وتأهب، أن يحصل على بطاقة التأهل الإفريقي من الإسكندرية من ستاد برج العرب

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مباراة الأهلي وصن داونز

هل يستطيع الأهلي تخطي عقبة صن داونز ويتأهل بريمونتادا تاريخية

ينتظر الأهلي اليوم مباراة مصيرية ومهمة للغاية فبعد أن تمكن من تصدر بطولة الدوري الممتاز، عليه أن يتخطى عقبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي ستقام بينهما اليوم على ملعب برج العرب، في دور الاياب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهل سيكتب التاريخ أن المارد الأحمر كبير بمن حضر، أم ستتحطم أحلام الفريق وجماهيره العريضة في كل الوطن العربي وأفريقيا، على صخرة فريق صن داونز أو تخرج الفرق المصرية من البطولة.

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لكي يستطيع المارد الأحمر من عمل ريمونتادا حقيقية، يجب على كل لاعب من الفريق استغلال كل هجمة ويحرز الأهداف، يستطيع الأهلي إحراز ستة أهداف كما فعلها من قبل في مواسم عديدة، الأمر صعب يجوز ولكنه ليس مستحيلاً، ستحضر الجماهير في ستاد برج العرب وتهتف للفريق ويتخطى تلك العقبة، تمكن الأهلي من تحقيق بطولات وارقام قياسية من قبل جعلت منه بطلاً على افريقيا وهذا لم يأتي ذلك من فراغ.

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نجوم يتمنون الريمونتادا

في تصريح للكابتن محمد بركات، قال ” على اللاعبين نسيان نتيجة مباراة الذهاب والتركيز في المباراة واستغلال كل هجمة لإحراز الأهداف”

وقال السيد عدلي القيعي

الجمهور الرائع العظيم قد يكون حافزا أو ضاغطا، فالأمر بأيديهم، فهم اللاعب الأهم بشرط أن يؤدي دوره بمساندة الفريق حتى آخر دقيقة”.“إذا كانوا يريدون فوز الأهلي 6-0 فهو يشكل ضغطا على الفريق، بالطبع نتمنى ونسعى إلى هذه النتيجة ولكن هناك أمور أخرى في المباراة، فإذا وجدت فريقك يشرفك استمر إلى جانبه في المساندة”.“نتمنى أن يقدم الأهلي نفسه كأهم فرق القارة، ومن يتحدث عنه الجميع باحترام سواء عن قناعة أو على سبيل التنويم، فلن يلجأ أحد للتنويم إلا إذا كان يشعر بقيمتك”.وأتم عدلي القيعي “الأهلي بتاريخه وبطولاته، إلا أنه لن يعيش على ذلك فقط بل الحاضر، عندما يجرح الأسد فلنرى ماذا يفعل بخصومه”.

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سداسية الأهلي

إحراز الأهلي إلى ستة أهداف من قبل لم يكن مستحيل أو بالشئ الصعب، تمكن من ذلك وانتصر على العديد من الأندية بسداسية، ولعل اشهرها سداسية نادي الزمالك في مباراة 6/1 في موسم 2001 للدوري المصري، فهل تتمكن لاعبي الأهلي غدا تحقيق الانتصار وتحقيق ريمونتادا تاريخية، أم سيتنهي مشوار المارد الأحمربالخروج من بطولته المفضلة دوري الأبطال.