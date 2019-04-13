اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز اليوم بث مباشر فى دورى ابطال افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز اليوم بث مباشر فى دورى ابطال افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة ثأرية يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 13 أبريل 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة يترقبها كل عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية بعد أحداث مباراة الذهاب والهزيمة المدوية التي تلقاها نادي القرن في إفريقيا بخماسية نظيفة وسيقدم موقعنا يلا شوت بلس خدمة مجانية ومميزة ومضمونة لكل متابعينا الكرام عبر رابط البث المباشر للمباراة بجودة عالية وصورة نقية مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت.

الأهلي يدخل مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق ريمونتادا تاريخية لتعويض هزيمة الذهاب القاسية بخماسية نظيفة في أثقل هزيمة للمارد الأحمر بتاريخه في أدغال إفريقيا ونجح الأهلي في تحقيق فوز معنوي في أخر مبارياته بالدوري على حساب المقاصة بهدفين مقابل هدف لينتزع صدارة الدوري المصري من غريمه التقليدي الزمالك لأول مرة هذا الموسم بعدما وصل للنقطة 58 مستفيدا من سقوط الزمالك أمام المصري بهدفين مقابل هدف وتوقف رصيده عند المركز الثاني برصيد 57 نقطة وسيقاتل لاعبو الأهلي في موقعة اليوم لمصالحة جماهيره الغاضبة ورد الاعتبار في موقعة اليوم خاصة بعد موجة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها لاعبو المارد الأحمر مباراة الأهلي وصن داونز .

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على الجانب الأخر يدخل فريق صن داونز الجنوب إفريقي موقعة اليوم وهو منتشي بالفوز التاريخي الذي حققه في مباراة الذهاب ليضع قدما في الدور نصف النهائي للبطولة بعد خماسية الذهاب ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية لتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب والمضي قدما نحو الفوز بثاني ألقابه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما توج باللقب في عام 2016 على حساب الزمالك المصري وسيلعب الفريق الجنوب إفريقي بتحفظ شيئا ما عدم قبول أهداف مبكرة مع الاعتماد على سرعات لاعبيه في الهجمات المرتدة لتسجيل هدف قاتل في شباك الأهلي لينهي آمال الأحمر في العودة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز.

الأهلي أمام صن داونز مباراة تضع عليها جماهير القلعة الحمراء آمالا كبيرة لتحقيق ريمونتادا تاريخية بالفوز بفارق 6 أهداف أو الفوز بخماسية نظيفة والعبور بركلات الترجيح ولن تقبل جماهير الأهلي في لقاء اليوم أي أعذار للظهور بشكل متراخي كما حدث في لقاء الذهاب ونكسة بريتوريا الشهيرة التي ستظل تطارد لاعبي الجيل الحالي للشياطين الحمر خاصة وأنه لم يسبق أن يتعرض النادي لهزيمة في أدغال إفريقيا مماثلة لهذه النتيجة وسيضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الرباعي رمضان صبحي والتونسي على معلول وناصر ماهر وجونيور أجايي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لايف مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام صن داونز على أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية في حضور 30 ألف مشجع في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة 18:00 السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة 19:00 الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي 20:00 في مباراة ستكون صعبة للغاية على لاعبي الأهلي خاصة وأن الفريق يحتاج لتحقيق الفوز بفارق أكبر من 5 أهداف للعبور في الدور المقبل وهو أمر صعب للغاية وتتكفل قناة بي ان سبورت الرياضية بنقل مباراة الأهلي وصن داونز في بث حي ومباشر اليوم السبت yalla shoot plus مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت.