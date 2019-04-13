اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر | كورة لايف | koora live | كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر | كورة لايف | koora live | كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر اليوم بدون تقطيع حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة من أجل هدفين أولهما هو الثأر وثانيهما هو تحقيق ريمونتادا وعودة تاريخية من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية عندما يستقبل فريق القلعة الحمراء نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب برج العرب باستاد الإسكندرية في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2019 ميلادية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 13-4-2019 لايف وحصريا على قنوات بي ان سبورت اتش دي 1 لايف .

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت بعد الصدمة القوية والنتيجة المفاجئة في الذهاب يرغب الأهلي في التمسك بأمل التأهل ولو كان ضعيفا حيث أن الأهلي يمتلك معنويات منخفضة للغاية بعدما خسر أمام صن داونز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-5 في مفاجأة من العيار الثقيل وسيكون مطالبا بالفوز في الإياب اليوم بنتيجة 6-0 إذا ما أراد الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كما أنه في الدوري المصري حقق فوز مهم على المقاصة بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز ويتصدر أبناء القلعة الحمراء جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الذي خسر من المصري 1-2 ويفقد الصدارة ويظل الأبيض ثانيا ويحفز الأهلي بجماهيره التي حددت أعدادها ب 30 ألف مشجع الفوز على صن داونز في دوري الأبطال وتحقيق تأهل سيكون تاريخيا وصل الأهلي لربع النهائي في المركز الأول للمجموعة الرابعة بعدما حصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة شاهد الان مباراة الأهلي vs صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

بث حي مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون منقولة على ملعب برج العرب على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 ويرغب مارتن لاسارتي مدرب الأهلي في قلب الطاولة على صن داونز وتحقيق الثأر من الهزيمة المدوية في الذهاب وإن كانت نتيجة 6-0 صعبة لكنها ليست مستحيلة حيث سيكون نجوم الأهلي مثل رمضان صبحي وحسين الشحات ومروان محسن وأزرو وأجاي جاهزين لقيادة الفريق للفوز الكبير على صن داونز بنتيجة 6-0 للصعود لنصف النهائي والمنافسة على اللقب خاصة بعد جلسة محمود الخطيب رئيس الأهلي مع اللاعبين والجهاز الفني ولومهم وتحفيزهم على الفوز ورد الاعتبار بينما يكفي فريق صن داونز الذي صعد إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى مع الوداد الرياضي بعدما احتل الوصافة برصيد 10 نقاط من 6 جولات بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وتلقى خسارتين تحقيق التعادل فقط أو حتى الخسارة بأربعة أهداف نظيفة لإقصاء الأهلي والصعود لنصف النهائي شاهد الان مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 13-4-2019 موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة اليوم السبت 13-4-2019 لايف الآن عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 في بث مباشر في تمام الساعة السادسة 18:00 بتوقيت القاهرة والسابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي وتحكيم باكاري جاساما.عبر كورة لايف