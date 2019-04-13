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اونلاين | يلا شوت توداي – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | Yalla Shoot

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت توداي – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | Yalla Shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

النصر

-

x
17:50

-

الاتحاد

الممتاز

توتنهام هوتسبير

4

x
13:30

0

هيديرسفيلد تاون

فولهام

0

x
16:00

0

إيفرتون

ساوثهامتون

0

x
16:00

0

وولفرهامبتون

برايتون

0

x
16:00

0

بورنموث

مانشستر يونايتد

-

x
18:30

-

وست هام يونايتد

دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي - جمهورية الكونجو

2

x
15:00

1

سيمبا - تنزانيا

الأهلي - مصر

-

x
18:00

-

ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

الترجي الرياضي - تونس

-

x
21:00

-

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

الوداد الرياضي - المغرب

-

x
21:00

-

حوريا - غينيا

الدرجة الأولى

إسبانيول

2

x
13:00

1

ديبورتيفو ألافيس

هويسكا

0

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x
16:15

0

أتلتيكو مدريد

-

x
18:30

-

سيلتا فيغو

إشبيلية

-

x
20:45

-

ريال بيتيس

سبال

0

x
15:00

0

يوفنتوس

روما

-

x
18:00

-

أودينيزي

ميلان

-

x
20:30

-

لاتسيو

الدوري الألماني الدرجة الأولى

شتوتجارت

0

x
15:30

0

باير ليفركوزن

هانوفر 96

0

x
15:30

0

بوروسيا مونشنغلادباخ

لايبزيج

0

x
15:30

0

فولفسبورج

بوروسيا دورتموند

-

x
18:30

-

ماينز 05

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

مارسيليا

-

x
17:00

-

نيم أولمبيك

موناكو

-

x
20:00

-

ستاد ريمس

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الكلمات الدلائليه
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