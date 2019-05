اونلاين | يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت 13-4-2019، نقدم اليوم بثاً مباشراً لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وسوف تُقام المباراة على استاد الجيش ببرج العرب ، وسوف تُقام المباراة في تمام السادسة من مساءًا اليوم السبت 13 أبريل 2019 بتوقيت القاهرة، و في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية ، وذلك وسط حضور جماهيري كبير قد يتعدي الـ 30 ألف مشجع.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعاً شعار “لا مستحيل في كرة القدم”، كما يسعي الفريق في تحقيق الفوز على صن داونز الأفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي، وذلك بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم .

وقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاسارتي ، على تهيئة اللاعبين نفسياً قبل مواجهة اليوم ، كما طالبهم بتقديم أداء قوي ليزيل الصورة السيئة التي ظهروا عليها في لقاء الذهاب، كما قام الجهاز الفني للأهلي بعرض مباريات لفريق صن داونز خارج ملعبه وطريقة لعبه ومحاولة ضربها وتحقيق أهداف مبكرة تساعد في فتح اللقاء.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي اليوم

على لطفي – محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود وحيد – حسام عاشور – أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حمدي فتحي – عمرو السولية – على معلول – ناصر ماهر – مروان محسن – رمضان صبحي – حسين الشحات – وليد أزارو – صلاح محسن – محمد شريف – أجايي.

